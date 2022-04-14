Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tokenomiikka

Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Let Him Cook ($COOK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tiedot

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.

Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.

The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.

$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.lethimcook.art/

Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 703.31K
$ 703.31K$ 703.31K
Kokonaistarjonta:
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 703.31K
$ 703.31K$ 703.31K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00019161
$ 0.00019161$ 0.00019161
Nykyinen hinta:
$ 0.00070358
$ 0.00070358$ 0.00070358

Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Let Him Cook ($COOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $COOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $COOK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $COOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $COOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$COOK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $COOK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $COOK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.