Lendle-logo

Lendle – hinta (LEND)

Ei listattu

1LEND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0201801
$0.0201801$0.0201801
-1.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Lendle (LEND) -hintakaavio
Lendle (LEND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01976464
$ 0.01976464$ 0.01976464
24 h:n matalin
$ 0.0208354
$ 0.0208354$ 0.0208354
24 h:n korkein

$ 0.01976464
$ 0.01976464$ 0.01976464

$ 0.0208354
$ 0.0208354$ 0.0208354

$ 0.207173
$ 0.207173$ 0.207173

$ 0.00844793
$ 0.00844793$ 0.00844793

-0.43%

-1.92%

+13.62%

+13.62%

Lendle (LEND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0201801. Viimeisen 24 tunnin aikana LEND on vaihdellut alimmillaan $ 0.01976464 ja korkeimmillaan $ 0.0208354 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LEND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.207173, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00844793.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LEND on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.92% 24 tunnin aikana ja +13.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lendle (LEND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 804.27K
$ 804.27K$ 804.27K

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

39.79M
39.79M 39.79M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Lendle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 804.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.79M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.02M.

Lendle (LEND) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lendle – USD -hinta muuttui $ -0.00039706484804374.
Viimeisten 30 päivän aikana Lendle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0122955593.
Viimeisten 60 päivän aikana Lendle – USD -hinnan muutos oli $ +0.0253678749.
Viimeisten 90 päivän aikana Lendle – USD -hinnan muutos oli $ +0.007047921089104.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00039706484804374-1.92%
30 päivää$ +0.0122955593+60.93%
60 päivää$ +0.0253678749+125.71%
90 päivää$ +0.007047921089104+53.67%

Mikä on Lendle (LEND)

Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Lendle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lendle (LEND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lendle (LEND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lendle-rahakkeelle.

Tarkista Lendle-rahakkeen hintaennuste nyt!

LEND paikallisiin valuuttoihin

Lendle (LEND) -rahakkeen tokenomiikka

Lendle (LEND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LEND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lendle (LEND)”

Paljonko Lendle (LEND) on arvoltaan tänään?
LEND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0201801 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LEND-USD-parin nykyinen hinta?
LEND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0201801. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lendle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LEND markkina-arvo on $ 804.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LEND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.79M USD.
Mikä oli LEND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LEND saavutti ATH-hinnaksi 0.207173 USD.
Mikä oli LEND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LEND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00844793 USD.
Mikä on LEND-rahakkeen treidausvolyymi?
LEND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LEND tänä vuonna korkeammalle?
LEND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LEND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
