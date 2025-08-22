LeisureMeta – hinta (LM)
LeisureMeta (LM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00234043. Viimeisen 24 tunnin aikana LM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00231375 ja korkeimmillaan $ 0.00235846 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00203131.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LM on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja -5.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LeisureMeta-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.17B ja sen kokonaistarjonta on 4668074832.13. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.87M.
Tämän päivän aikana LeisureMeta – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LeisureMeta – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003501124.
Viimeisten 60 päivän aikana LeisureMeta – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000513193.
Viimeisten 90 päivän aikana LeisureMeta – USD -hinnan muutos oli $ -0.000571411837886754.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.76%
|30 päivää
|$ -0.0003501124
|-14.95%
|60 päivää
|$ -0.0000513193
|-2.19%
|90 päivää
|$ -0.000571411837886754
|-19.62%
LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon LeisureMeta (LM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LeisureMeta (LM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LeisureMeta-rahakkeelle.
Tarkista LeisureMeta-rahakkeen hintaennuste nyt!
LeisureMeta (LM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.