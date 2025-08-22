Lisätietoja LEG-rahakkeesta

LEG-rahakkeen hintatiedot

LEG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LEG-rahakkeen tokenomiikka

LEG-rahakkeen hintaennuste

Legia Warsaw Fan Token-logo

Legia Warsaw Fan Token – hinta (LEG)

Ei listattu

1LEG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.179153
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Legia Warsaw Fan Token (LEG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:19:17 (UTC+8)

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.178646
24 h:n matalin
$ 0.180838
24 h:n korkein

$ 0.178646
$ 0.180838
$ 4.19
$ 0.101666
+0.03%

-0.86%

-0.55%

-0.55%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.179153. Viimeisen 24 tunnin aikana LEG on vaihdellut alimmillaan $ 0.178646 ja korkeimmillaan $ 0.180838 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.19, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.101666.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LEG on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.86% 24 tunnin aikana ja -0.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 175.75K
--
$ 895.77K
981.01K
5,000,000.0
Legia Warsaw Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 175.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.01K ja sen kokonaistarjonta on 5000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 895.77K.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Legia Warsaw Fan Token – USD -hinta muuttui $ -0.0015718133302697.
Viimeisten 30 päivän aikana Legia Warsaw Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058128161.
Viimeisten 60 päivän aikana Legia Warsaw Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0378699702.
Viimeisten 90 päivän aikana Legia Warsaw Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.00303719862886997.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0015718133302697-0.86%
30 päivää$ -0.0058128161-3.24%
60 päivää$ +0.0378699702+21.14%
90 päivää$ +0.00303719862886997+1.72%

Mikä on Legia Warsaw Fan Token (LEG)

The official Fan Token of Legia Warsaw

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Legia Warsaw Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Legia Warsaw Fan Token (LEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Legia Warsaw Fan Token (LEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Legia Warsaw Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Legia Warsaw Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

LEG paikallisiin valuuttoihin

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen tokenomiikka

Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Legia Warsaw Fan Token (LEG)”

Paljonko Legia Warsaw Fan Token (LEG) on arvoltaan tänään?
LEG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.179153 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LEG-USD-parin nykyinen hinta?
LEG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.179153. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Legia Warsaw Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LEG markkina-arvo on $ 175.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.01K USD.
Mikä oli LEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LEG saavutti ATH-hinnaksi 4.19 USD.
Mikä oli LEG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LEG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.101666 USD.
Mikä on LEG-rahakkeen treidausvolyymi?
LEG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LEG tänä vuonna korkeammalle?
LEG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LEG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Legia Warsaw Fan Token (LEG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

