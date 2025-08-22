Lisätietoja LGNDX-rahakkeesta

1LGNDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Reaaliaikainen LegendX (LGNDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:19:02 (UTC+8)

LegendX (LGNDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102835
$ 0.00102835$ 0.00102835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.20%

-14.20%

LegendX (LGNDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LGNDX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LGNDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00102835, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LGNDX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -14.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LegendX (LGNDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 78.40K
$ 78.40K$ 78.40K

--
----

$ 78.40K
$ 78.40K$ 78.40K

2.59B
2.59B 2.59B

2,590,755,829.771287
2,590,755,829.771287 2,590,755,829.771287

LegendX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LGNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.59B ja sen kokonaistarjonta on 2590755829.771287. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 78.40K.

LegendX (LGNDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LegendX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LegendX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana LegendX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana LegendX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-11.73%
60 päivää$ 0-15.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

LegendX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LegendX (LGNDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LegendX (LGNDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LegendX-rahakkeelle.

Tarkista LegendX-rahakkeen hintaennuste nyt!

LGNDX paikallisiin valuuttoihin

LegendX (LGNDX) -rahakkeen tokenomiikka

LegendX (LGNDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LGNDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LegendX (LGNDX)”

Paljonko LegendX (LGNDX) on arvoltaan tänään?
LGNDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LGNDX-USD-parin nykyinen hinta?
LGNDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LegendX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LGNDX markkina-arvo on $ 78.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LGNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LGNDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.59B USD.
Mikä oli LGNDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LGNDX saavutti ATH-hinnaksi 0.00102835 USD.
Mikä oli LGNDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LGNDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LGNDX-rahakkeen treidausvolyymi?
LGNDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LGNDX tänä vuonna korkeammalle?
LGNDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LGNDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:19:02 (UTC+8)

