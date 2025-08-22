Lisätietoja FRAX-rahakkeesta

FRAX-rahakkeen hintatiedot

FRAX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRAX-rahakkeen tokenomiikka

FRAX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Legacy Frax Dollar-logo

Legacy Frax Dollar – hinta (FRAX)

Ei listattu

1FRAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998348
$0.998348$0.998348
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Legacy Frax Dollar (FRAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:14:10 (UTC+8)

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997253
$ 0.997253$ 0.997253
24 h:n matalin
$ 0.999112
$ 0.999112$ 0.999112
24 h:n korkein

$ 0.997253
$ 0.997253$ 0.997253

$ 0.999112
$ 0.999112$ 0.999112

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.874536
$ 0.874536$ 0.874536

-0.00%

-0.02%

-0.06%

-0.06%

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998346. Viimeisen 24 tunnin aikana FRAX on vaihdellut alimmillaan $ 0.997253 ja korkeimmillaan $ 0.999112 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.874536.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRAX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 296.45M
$ 296.45M$ 296.45M

--
----

$ 296.45M
$ 296.45M$ 296.45M

296.93M
296.93M 296.93M

296,934,633.1772008
296,934,633.1772008 296,934,633.1772008

Legacy Frax Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 296.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.93M ja sen kokonaistarjonta on 296934633.1772008. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 296.45M.

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Legacy Frax Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.0002901412532558.
Viimeisten 30 päivän aikana Legacy Frax Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009653007.
Viimeisten 60 päivän aikana Legacy Frax Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009827718.
Viimeisten 90 päivän aikana Legacy Frax Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016169331874265.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002901412532558-0.02%
30 päivää$ -0.0009653007-0.09%
60 päivää$ -0.0009827718-0.09%
90 päivää$ -0.0016169331874265-0.16%

Mikä on Legacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Legacy Frax Dollar (FRAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Legacy Frax Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Legacy Frax Dollar (FRAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Legacy Frax Dollar (FRAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Legacy Frax Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Legacy Frax Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRAX paikallisiin valuuttoihin

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen tokenomiikka

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Legacy Frax Dollar (FRAX)”

Paljonko Legacy Frax Dollar (FRAX) on arvoltaan tänään?
FRAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998346 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRAX-USD-parin nykyinen hinta?
FRAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998346. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Legacy Frax Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRAX markkina-arvo on $ 296.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 296.93M USD.
Mikä oli FRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRAX saavutti ATH-hinnaksi 1.14 USD.
Mikä oli FRAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRAX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.874536 USD.
Mikä on FRAX-rahakkeen treidausvolyymi?
FRAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRAX tänä vuonna korkeammalle?
FRAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:14:10 (UTC+8)

Legacy Frax Dollar (FRAX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.