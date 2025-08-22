Lisätietoja BOLD-rahakkeesta

BOLD-rahakkeen hintatiedot

BOLD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOLD-rahakkeen tokenomiikka

BOLD-rahakkeen hintaennuste

Legacy BOLD-logo

Legacy BOLD – hinta (BOLD)

Ei listattu

1BOLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.99778
$0.99778$0.99778
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Legacy BOLD (BOLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:23:35 (UTC+8)

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997769
$ 0.997769$ 0.997769
24 h:n matalin
$ 0.997876
$ 0.997876$ 0.997876
24 h:n korkein

$ 0.997769
$ 0.997769$ 0.997769

$ 0.997876
$ 0.997876$ 0.997876

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.756197
$ 0.756197$ 0.756197

--

-0.00%

+0.10%

+0.10%

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.99778. Viimeisen 24 tunnin aikana BOLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.997769 ja korkeimmillaan $ 0.997876 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.052, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.756197.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOLD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 937.78K
$ 937.78K$ 937.78K

--
----

$ 937.78K
$ 937.78K$ 937.78K

939.86K
939.86K 939.86K

939,864.1007172546
939,864.1007172546 939,864.1007172546

Legacy BOLD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 937.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.86K ja sen kokonaistarjonta on 939864.1007172546. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 937.78K.

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Legacy BOLD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Legacy BOLD – USD -hinnan muutos oli $ +0.1175426746.
Viimeisten 60 päivän aikana Legacy BOLD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001789019.
Viimeisten 90 päivän aikana Legacy BOLD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011803567098859.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ +0.1175426746+11.78%
60 päivää$ +0.0001789019+0.02%
90 päivää$ +0.0011803567098859+0.12%

Mikä on Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Legacy BOLD (BOLD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Legacy BOLD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Legacy BOLD (BOLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Legacy BOLD (BOLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Legacy BOLD-rahakkeelle.

Tarkista Legacy BOLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOLD paikallisiin valuuttoihin

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen tokenomiikka

Legacy BOLD (BOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Legacy BOLD (BOLD)”

Paljonko Legacy BOLD (BOLD) on arvoltaan tänään?
BOLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.99778 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOLD-USD-parin nykyinen hinta?
BOLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.99778. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Legacy BOLD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOLD markkina-arvo on $ 937.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.86K USD.
Mikä oli BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOLD saavutti ATH-hinnaksi 1.052 USD.
Mikä oli BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.756197 USD.
Mikä on BOLD-rahakkeen treidausvolyymi?
BOLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOLD tänä vuonna korkeammalle?
BOLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:23:35 (UTC+8)

