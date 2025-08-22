Lisätietoja LEDGER-rahakkeesta

LEDGER-rahakkeen hintatiedot

LEDGER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LEDGER-rahakkeen tokenomiikka

LEDGER-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ledger AI-logo

Ledger AI – hinta (LEDGER)

Ei listattu

1LEDGER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00380333
$0.00380333$0.00380333
+7.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ledger AI (LEDGER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:06:41 (UTC+8)

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00352849
$ 0.00352849$ 0.00352849
24 h:n matalin
$ 0.00385226
$ 0.00385226$ 0.00385226
24 h:n korkein

$ 0.00352849
$ 0.00352849$ 0.00352849

$ 0.00385226
$ 0.00385226$ 0.00385226

$ 0.00747007
$ 0.00747007$ 0.00747007

$ 0.00087522
$ 0.00087522$ 0.00087522

+0.04%

+6.71%

-6.78%

-6.78%

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00380152. Viimeisen 24 tunnin aikana LEDGER on vaihdellut alimmillaan $ 0.00352849 ja korkeimmillaan $ 0.00385226 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LEDGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00747007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00087522.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LEDGER on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, +6.71% 24 tunnin aikana ja -6.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.19M
$ 8.19M$ 8.19M

--
----

$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M

2.15B
2.15B 2.15B

3,141,592,654.0
3,141,592,654.0 3,141,592,654.0

Ledger AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LEDGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.15B ja sen kokonaistarjonta on 3141592654.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.95M.

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ledger AI – USD -hinta muuttui $ +0.00023892.
Viimeisten 30 päivän aikana Ledger AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035204561.
Viimeisten 60 päivän aikana Ledger AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0118465570.
Viimeisten 90 päivän aikana Ledger AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024722962197298928.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023892+6.71%
30 päivää$ +0.0035204561+92.61%
60 päivää$ +0.0118465570+311.63%
90 päivää$ +0.0024722962197298928+186.00%

Mikä on Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ledger AI (LEDGER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ledger AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ledger AI (LEDGER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ledger AI (LEDGER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ledger AI-rahakkeelle.

Tarkista Ledger AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

LEDGER paikallisiin valuuttoihin

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen tokenomiikka

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LEDGER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ledger AI (LEDGER)”

Paljonko Ledger AI (LEDGER) on arvoltaan tänään?
LEDGER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00380152 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LEDGER-USD-parin nykyinen hinta?
LEDGER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00380152. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ledger AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LEDGER markkina-arvo on $ 8.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LEDGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LEDGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.15B USD.
Mikä oli LEDGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LEDGER saavutti ATH-hinnaksi 0.00747007 USD.
Mikä oli LEDGER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LEDGER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00087522 USD.
Mikä on LEDGER-rahakkeen treidausvolyymi?
LEDGER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LEDGER tänä vuonna korkeammalle?
LEDGER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LEDGER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:06:41 (UTC+8)

Ledger AI (LEDGER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.