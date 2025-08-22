LC SHIB – hinta (LC)
LC SHIB (LC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0030786. Viimeisen 24 tunnin aikana LC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00287584 ja korkeimmillaan $ 0.00312264 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00898244, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LC on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, +2.23% 24 tunnin aikana ja +16.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LC SHIB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 938.09M ja sen kokonaistarjonta on 999870830.080807. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.08M.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.23%
|30 päivää
|$ -0.0011792660
|-38.30%
|60 päivää
|$ +0.0031894591
|+103.60%
|90 päivää
|$ +0.0021528924396641433
|+232.57%
LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.
