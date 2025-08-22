Lisätietoja LBT-rahakkeesta

LBT-rahakkeen hintatiedot

LBT-rahakkeen valkoinen paperi

LBT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LBT-rahakkeen tokenomiikka

LBT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Law Blocks-logo

Law Blocks – hinta (LBT)

Ei listattu

1LBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.132374
$0.132374$0.132374
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Law Blocks (LBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:54:11 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.132103
$ 0.132103$ 0.132103
24 h:n matalin
$ 0.132546
$ 0.132546$ 0.132546
24 h:n korkein

$ 0.132103
$ 0.132103$ 0.132103

$ 0.132546
$ 0.132546$ 0.132546

$ 0.291525
$ 0.291525$ 0.291525

$ 0.01953918
$ 0.01953918$ 0.01953918

+0.00%

+0.02%

-0.23%

-0.23%

Law Blocks (LBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.132374. Viimeisen 24 tunnin aikana LBT on vaihdellut alimmillaan $ 0.132103 ja korkeimmillaan $ 0.132546 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.291525, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01953918.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LBT on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Law Blocks (LBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.43M
$ 32.43M$ 32.43M

--
----

$ 132.37M
$ 132.37M$ 132.37M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Law Blocks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 132.37M.

Law Blocks (LBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Law Blocks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Law Blocks – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001089173.
Viimeisten 60 päivän aikana Law Blocks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033712083.
Viimeisten 90 päivän aikana Law Blocks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034834606239911.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ -0.0001089173-0.08%
60 päivää$ +0.0033712083+2.55%
90 päivää$ +0.0034834606239911+2.70%

Mikä on Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Law Blocks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Law Blocks (LBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Law Blocks (LBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Law Blocks-rahakkeelle.

Tarkista Law Blocks-rahakkeen hintaennuste nyt!

LBT paikallisiin valuuttoihin

Law Blocks (LBT) -rahakkeen tokenomiikka

Law Blocks (LBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Law Blocks (LBT)”

Paljonko Law Blocks (LBT) on arvoltaan tänään?
LBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.132374 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LBT-USD-parin nykyinen hinta?
LBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.132374. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Law Blocks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LBT markkina-arvo on $ 32.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 245.00M USD.
Mikä oli LBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LBT saavutti ATH-hinnaksi 0.291525 USD.
Mikä oli LBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01953918 USD.
Mikä on LBT-rahakkeen treidausvolyymi?
LBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LBT tänä vuonna korkeammalle?
LBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:54:11 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.