Lavandos (LAVE) -rahakkeen tokenomiikka
Lavandos (LAVE) -rahakkeen tiedot
What is the project about? LAVE is an altcoin on the TON network. This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites.
What makes your project unique? This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. At the moment, the token is a truly decentralized token. It is described in more detail in the whitepaper of the project.
History of your project. Lavandos token was created on November 28, 2022. Initially, the token was a meme token. But having received a large number of good reviews, the token has been further developed. At the moment, the telegram channel has about 38,000 subscribers. And at the moment, anyone can use it as an in-game token in telegram bots.
What’s next for your project? In the future, nft projects will be created with mechanics using the lavandos token, as well as useful educational, gaming and useful telegram bots using the lavandos token.
What can your token be used for? At the moment it is used as a game token in telegram bots, and useful applications in telegram bots as well.
Lavandos (LAVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Lavandos (LAVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Lavandos (LAVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Lavandos (LAVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LAVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAVE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LAVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.