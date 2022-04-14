Laugh (LAUGH) -rahakkeen tokenomiikka
Laugh (LAUGH) -rahakkeen tiedot
$Laugh is a meme coin with a clever and unique twist, directly tied to Ripple's CEO, Brad Garlinghouse, and inspired by the now-famous art piece that boldly proclaims, "Laugh now, but one day XRP will power the world." This cultural reference highlights the unwavering belief in Ripple and XRP’s potential to revolutionize global finance, creating an ironic yet powerful narrative around the coin. Built on the XRP Ledger, $Laugh not only capitalizes on humor and memes but also emphasizes its roots in the strong, visionary leadership of the XRP community. By combining the playful essence of meme culture with a deeper connection to one of the most prominent figures in the crypto space, $Laugh distinguishes itself as a truly one-of-a-kind project on the XRP Ledger, offering both entertainment and a nod to the broader ambitions of XRP enthusiasts worldwide.
Laugh (LAUGH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Laugh (LAUGH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Laugh (LAUGH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Laugh (LAUGH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LAUGH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAUGH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.