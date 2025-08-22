Lisätietoja USDXL-rahakkeesta

USDXL-rahakkeen hintatiedot

USDXL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDXL-rahakkeen tokenomiikka

USDXL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Last USD-logo

Last USD – hinta (USDXL)

Ei listattu

1USDXL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.008
$1.008$1.008
+1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Last USD (USDXL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:06:09 (UTC+8)

Last USD (USDXL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.991621
$ 0.991621$ 0.991621
24 h:n matalin
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 h:n korkein

$ 0.991621
$ 0.991621$ 0.991621

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 0.92128
$ 0.92128$ 0.92128

-0.12%

+1.25%

-0.81%

-0.81%

Last USD (USDXL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.008. Viimeisen 24 tunnin aikana USDXL on vaihdellut alimmillaan $ 0.991621 ja korkeimmillaan $ 1.018 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.051, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.92128.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDXL on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +1.25% 24 tunnin aikana ja -0.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Last USD (USDXL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--
----

$ 88.15B
$ 88.15B$ 88.15B

3.20M
3.20M 3.20M

88,002,384,244.1282
88,002,384,244.1282 88,002,384,244.1282

Last USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.20M ja sen kokonaistarjonta on 88002384244.1282. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.15B.

Last USD (USDXL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Last USD – USD -hinta muuttui $ +0.0124713.
Viimeisten 30 päivän aikana Last USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0317246832.
Viimeisten 60 päivän aikana Last USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0127768032.
Viimeisten 90 päivän aikana Last USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.036119032857831.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0124713+1.25%
30 päivää$ +0.0317246832+3.15%
60 päivää$ +0.0127768032+1.27%
90 päivää$ +0.036119032857831+3.72%

Mikä on Last USD (USDXL)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Last USD (USDXL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Last USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Last USD (USDXL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Last USD (USDXL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Last USD-rahakkeelle.

Tarkista Last USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDXL paikallisiin valuuttoihin

Last USD (USDXL) -rahakkeen tokenomiikka

Last USD (USDXL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDXL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Last USD (USDXL)”

Paljonko Last USD (USDXL) on arvoltaan tänään?
USDXL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.008 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDXL-USD-parin nykyinen hinta?
USDXL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.008. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Last USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDXL markkina-arvo on $ 3.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.20M USD.
Mikä oli USDXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDXL saavutti ATH-hinnaksi 1.051 USD.
Mikä oli USDXL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDXL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.92128 USD.
Mikä on USDXL-rahakkeen treidausvolyymi?
USDXL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDXL tänä vuonna korkeammalle?
USDXL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDXL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:06:09 (UTC+8)

Last USD (USDXL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.