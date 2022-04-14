Larry (LARRY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Larry (LARRY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Larry (LARRY) -rahakkeen tiedot

What is the project about? Its a meme coin based on the Twitter Bird.

What makes your project unique? Larry is the name of the twitter bird and it is very close to elon musk.

History of your project. The concept was perceived by two devs who wanted to create a meme coin that was relevant to the current market and massively meme able.

What’s next for your project? Community development, marketing and further development.

What can your token be used for? It is a store of value, can be used as rewards.

Virallinen verkkosivusto:
https://free-larry.wtf
Valkoinen paperi:
https://pitch.com/public/2da0eef2-531c-4a1b-a756-f5e51acf3023

Larry (LARRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 44.00B
$ 44.00B$ 44.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 268.25K
$ 268.25K$ 268.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Larry (LARRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Larry (LARRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LARRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LARRY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LARRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LARRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LARRY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LARRY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LARRY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.