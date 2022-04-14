Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tokenomiikka

Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Landlord Ronald ($LANDLORD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tiedot

Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life

Virallinen verkkosivusto:
https://www.landlord-ronald.xyz

Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 107.06K
$ 107.06K$ 107.06K
Kokonaistarjonta:
$ 824.00M
$ 824.00M$ 824.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 824.00M
$ 824.00M$ 824.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 107.06K
$ 107.06K$ 107.06K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02057193
$ 0.02057193$ 0.02057193
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00013035
$ 0.00013035$ 0.00013035

Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Landlord Ronald ($LANDLORD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $LANDLORD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $LANDLORD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $LANDLORD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $LANDLORD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.