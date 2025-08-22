Lisätietoja LAINESOL-rahakkeesta

LAINESOL-rahakkeen hintatiedot

LAINESOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LAINESOL-rahakkeen tokenomiikka

LAINESOL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Laine Staked SOL-logo

Laine Staked SOL – hinta (LAINESOL)

Ei listattu

1LAINESOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$228.01
$228.01$228.01
-3.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Laine Staked SOL (LAINESOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:54:04 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 226.04
$ 226.04$ 226.04
24 h:n matalin
$ 237.08
$ 237.08$ 237.08
24 h:n korkein

$ 226.04
$ 226.04$ 226.04

$ 237.08
$ 237.08$ 237.08

$ 1,044.04
$ 1,044.04$ 1,044.04

$ 8.18
$ 8.18$ 8.18

-0.60%

-3.82%

-6.44%

-6.44%

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $228.01. Viimeisen 24 tunnin aikana LAINESOL on vaihdellut alimmillaan $ 226.04 ja korkeimmillaan $ 237.08 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAINESOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,044.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 8.18.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LAINESOL on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -3.82% 24 tunnin aikana ja -6.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.72M
$ 29.72M$ 29.72M

--
----

$ 29.72M
$ 29.72M$ 29.72M

130.36K
130.36K 130.36K

130,355.58
130,355.58 130,355.58

Laine Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LAINESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.36K ja sen kokonaistarjonta on 130355.58. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.72M.

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Laine Staked SOL – USD -hinta muuttui $ -9.0684766920078.
Viimeisten 30 päivän aikana Laine Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -18.2536597640.
Viimeisten 60 päivän aikana Laine Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +86.5279253180.
Viimeisten 90 päivän aikana Laine Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +12.11793675859838.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -9.0684766920078-3.82%
30 päivää$ -18.2536597640-8.00%
60 päivää$ +86.5279253180+37.95%
90 päivää$ +12.11793675859838+5.61%

Mikä on Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Laine Staked SOL (LAINESOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Laine Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Laine Staked SOL (LAINESOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Laine Staked SOL (LAINESOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Laine Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Laine Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

LAINESOL paikallisiin valuuttoihin

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen tokenomiikka

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LAINESOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Laine Staked SOL (LAINESOL)”

Paljonko Laine Staked SOL (LAINESOL) on arvoltaan tänään?
LAINESOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 228.01 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LAINESOL-USD-parin nykyinen hinta?
LAINESOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 228.01. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Laine Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LAINESOL markkina-arvo on $ 29.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LAINESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LAINESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.36K USD.
Mikä oli LAINESOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LAINESOL saavutti ATH-hinnaksi 1,044.04 USD.
Mikä oli LAINESOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LAINESOL-rahakkeen ATL-hinta oli 8.18 USD.
Mikä on LAINESOL-rahakkeen treidausvolyymi?
LAINESOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LAINESOL tänä vuonna korkeammalle?
LAINESOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LAINESOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:54:04 (UTC+8)

Laine Staked SOL (LAINESOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.