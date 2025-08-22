LABEL AI – hinta (LBL)
-0.20%
-0.22%
-2.46%
-2.46%
LABEL AI (LBL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00126991. Viimeisen 24 tunnin aikana LBL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00126223 ja korkeimmillaan $ 0.00127731 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04601612, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00107922.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LBL on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -2.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LABEL AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.71B ja sen kokonaistarjonta on 2931909687.57. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.72M.
Tämän päivän aikana LABEL AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LABEL AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000916955.
Viimeisten 60 päivän aikana LABEL AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000276557.
Viimeisten 90 päivän aikana LABEL AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.000270532523125688.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.22%
|30 päivää
|$ -0.0000916955
|-7.22%
|60 päivää
|$ -0.0000276557
|-2.17%
|90 päivää
|$ -0.000270532523125688
|-17.56%
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
