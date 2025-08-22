Lisätietoja KNCL-rahakkeesta

Kyber Network Crystal Legacy-logo

Kyber Network Crystal Legacy – hinta (KNCL)

Ei listattu

1KNCL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.382549$0.382549
-2.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:44 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.38207$ 0.38207
24 h:n matalin
$ 0.394277$ 0.394277
24 h:n korkein

$ 0.38207$ 0.38207

$ 0.394277$ 0.394277

$ 5.8$ 5.8

$ 0.116184$ 0.116184

-0.08%

-2.75%

-7.34%

-7.34%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.382742. Viimeisen 24 tunnin aikana KNCL on vaihdellut alimmillaan $ 0.38207 ja korkeimmillaan $ 0.394277 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNCL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.8, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.116184.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNCL on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -2.75% 24 tunnin aikana ja -7.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.36M$ 4.36M

----

$ 4.53M$ 4.53M

11.41M 11.41M

11,839,255.6908535 11,839,255.6908535

Kyber Network Crystal Legacy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.41M ja sen kokonaistarjonta on 11839255.6908535. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.53M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kyber Network Crystal Legacy – USD -hinta muuttui $ -0.0108566768948889.
Viimeisten 30 päivän aikana Kyber Network Crystal Legacy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0526437125.
Viimeisten 60 päivän aikana Kyber Network Crystal Legacy – USD -hinnan muutos oli $ +0.1316255479.
Viimeisten 90 päivän aikana Kyber Network Crystal Legacy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0146887383940718.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0108566768948889-2.75%
30 päivää$ -0.0526437125-13.75%
60 päivää$ +0.1316255479+34.39%
90 päivää$ +0.0146887383940718+3.99%

Mikä on Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Kyber Network Crystal Legacy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kyber Network Crystal Legacy-rahakkeelle.

Tarkista Kyber Network Crystal Legacy-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNCL paikallisiin valuuttoihin

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen tokenomiikka

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNCL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)”

Paljonko Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) on arvoltaan tänään?
KNCL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.382742 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNCL-USD-parin nykyinen hinta?
KNCL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.382742. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kyber Network Crystal Legacy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNCL markkina-arvo on $ 4.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.41M USD.
Mikä oli KNCL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNCL saavutti ATH-hinnaksi 5.8 USD.
Mikä oli KNCL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNCL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.116184 USD.
Mikä on KNCL-rahakkeen treidausvolyymi?
KNCL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNCL tänä vuonna korkeammalle?
KNCL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNCL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

