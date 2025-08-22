Lisätietoja KWANT-rahakkeesta

KWANT-rahakkeen hintatiedot

KWANT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KWANT-rahakkeen tokenomiikka

KWANT-rahakkeen hintaennuste

kwantxbt-logo

kwantxbt – hinta (KWANT)

Ei listattu

1KWANT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012203
$0.00012203$0.00012203
-8.70%1D
USD
Reaaliaikainen kwantxbt (KWANT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:18:11 (UTC+8)

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02692442
$ 0.02692442$ 0.02692442

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-8.76%

-16.58%

-16.58%

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KWANT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KWANT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02692442, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KWANT on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -8.76% 24 tunnin aikana ja -16.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 113.51K
$ 113.51K$ 113.51K

--
----

$ 121.38K
$ 121.38K$ 121.38K

930.19M
930.19M 930.19M

994,702,585.275125
994,702,585.275125 994,702,585.275125

kwantxbt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 113.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KWANT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.19M ja sen kokonaistarjonta on 994702585.275125. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 121.38K.

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana kwantxbt – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana kwantxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana kwantxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana kwantxbt – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.76%
30 päivää$ 0-21.51%
60 päivää$ 0+0.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on kwantxbt (KWANT)

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

kwantxbt (KWANT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

kwantxbt-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon kwantxbt (KWANT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko kwantxbt (KWANT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita kwantxbt-rahakkeelle.

Tarkista kwantxbt-rahakkeen hintaennuste nyt!

KWANT paikallisiin valuuttoihin

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen tokenomiikka

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KWANT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”kwantxbt (KWANT)”

Paljonko kwantxbt (KWANT) on arvoltaan tänään?
KWANT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KWANT-USD-parin nykyinen hinta?
KWANT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on kwantxbt-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KWANT markkina-arvo on $ 113.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KWANT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KWANT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.19M USD.
Mikä oli KWANT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KWANT saavutti ATH-hinnaksi 0.02692442 USD.
Mikä oli KWANT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KWANT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KWANT-rahakkeen treidausvolyymi?
KWANT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KWANT tänä vuonna korkeammalle?
KWANT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KWANT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:18:11 (UTC+8)

kwantxbt (KWANT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

