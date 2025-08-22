Lisätietoja KNJ-rahakkeesta

Kunji Finance – hinta (KNJ)

Ei listattu

1KNJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02753266
$0.02753266$0.02753266
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kunji Finance (KNJ) -hintakaavio
Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02751036
$ 0.02751036$ 0.02751036
24 h:n matalin
$ 0.02754794
$ 0.02754794$ 0.02754794
24 h:n korkein

$ 0.02751036
$ 0.02751036$ 0.02751036

$ 0.02754794
$ 0.02754794$ 0.02754794

$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349

$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265

+0.04%

+0.02%

+1.63%

+1.63%

Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02753266. Viimeisen 24 tunnin aikana KNJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.02751036 ja korkeimmillaan $ 0.02754794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.650349, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01289265.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNJ on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +1.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

44.01M
44.01M 44.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kunji Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.01M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75M.

Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kunji Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kunji Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0053494086.
Viimeisten 60 päivän aikana Kunji Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0031006207.
Viimeisten 90 päivän aikana Kunji Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.005350662792592563.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ -0.0053494086-19.42%
60 päivää$ -0.0031006207-11.26%
90 päivää$ +0.005350662792592563+24.12%

Mikä on Kunji Finance (KNJ)

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kunji Finance (KNJ) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Kunji Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kunji Finance (KNJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kunji Finance (KNJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kunji Finance-rahakkeelle.

Tarkista Kunji Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNJ paikallisiin valuuttoihin

Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen tokenomiikka

Kunji Finance (KNJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kunji Finance (KNJ)”

Paljonko Kunji Finance (KNJ) on arvoltaan tänään?
KNJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02753266 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNJ-USD-parin nykyinen hinta?
KNJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02753266. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kunji Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNJ markkina-arvo on $ 1.21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.01M USD.
Mikä oli KNJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNJ saavutti ATH-hinnaksi 0.650349 USD.
Mikä oli KNJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01289265 USD.
Mikä on KNJ-rahakkeen treidausvolyymi?
KNJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNJ tänä vuonna korkeammalle?
KNJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.