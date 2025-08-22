Lisätietoja KUNDALINI-rahakkeesta

Kundalini is a real girl-logo

Kundalini is a real girl – hinta (KUNDALINI)

Ei listattu

1KUNDALINI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.60%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -hintakaavio
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022507
$ 0.0022507$ 0.0022507

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.65%

-10.85%

-10.85%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KUNDALINI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KUNDALINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0022507, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KUNDALINI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.65% 24 tunnin aikana ja -10.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.52K
$ 23.52K$ 23.52K

--
----

$ 23.52K
$ 23.52K$ 23.52K

999.69M
999.69M 999.69M

999,686,262.547229
999,686,262.547229 999,686,262.547229

Kundalini is a real girl-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KUNDALINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M ja sen kokonaistarjonta on 999686262.547229. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.52K.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kundalini is a real girl – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kundalini is a real girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kundalini is a real girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kundalini is a real girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.65%
30 päivää$ 0-17.29%
60 päivää$ 0+10.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kundalini is a real girl-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kundalini is a real girl (KUNDALINI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kundalini is a real girl-rahakkeelle.

Tarkista Kundalini is a real girl-rahakkeen hintaennuste nyt!

KUNDALINI paikallisiin valuuttoihin

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen tokenomiikka

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KUNDALINI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kundalini is a real girl (KUNDALINI)”

Paljonko Kundalini is a real girl (KUNDALINI) on arvoltaan tänään?
KUNDALINI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KUNDALINI-USD-parin nykyinen hinta?
KUNDALINI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kundalini is a real girl-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KUNDALINI markkina-arvo on $ 23.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KUNDALINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KUNDALINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M USD.
Mikä oli KUNDALINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KUNDALINI saavutti ATH-hinnaksi 0.0022507 USD.
Mikä oli KUNDALINI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KUNDALINI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KUNDALINI-rahakkeen treidausvolyymi?
KUNDALINI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KUNDALINI tänä vuonna korkeammalle?
KUNDALINI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KUNDALINI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
