Kunci Coin-logo

Kunci Coin – hinta (KUNCI)

Ei listattu

1KUNCI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001714
$0.0001714$0.0001714
-6.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kunci Coin (KUNCI) -hintakaavio
Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.932116
$ 0.932116$ 0.932116

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-6.34%

-6.28%

-6.28%

Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KUNCI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KUNCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.932116, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KUNCI on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -6.34% 24 tunnin aikana ja -6.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.25K
$ 1.25K$ 1.25K

--
----

$ 643.71K
$ 643.71K$ 643.71K

7.77M
7.77M 7.77M

3,999,999,998.28341
3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

Kunci Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KUNCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.77M ja sen kokonaistarjonta on 3999999998.28341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 643.71K.

Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kunci Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.34%
30 päivää$ 0-9.24%
60 päivää$ 0-26.75%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kunci Coin (KUNCI)

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

Kunci Coin (KUNCI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Kunci Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kunci Coin (KUNCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kunci Coin (KUNCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kunci Coin-rahakkeelle.

Tarkista Kunci Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

KUNCI paikallisiin valuuttoihin

Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen tokenomiikka

Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KUNCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kunci Coin (KUNCI)”

Paljonko Kunci Coin (KUNCI) on arvoltaan tänään?
KUNCI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KUNCI-USD-parin nykyinen hinta?
KUNCI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kunci Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KUNCI markkina-arvo on $ 1.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KUNCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KUNCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.77M USD.
Mikä oli KUNCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KUNCI saavutti ATH-hinnaksi 0.932116 USD.
Mikä oli KUNCI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KUNCI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KUNCI-rahakkeen treidausvolyymi?
KUNCI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KUNCI tänä vuonna korkeammalle?
KUNCI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KUNCI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.