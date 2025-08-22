Kunci Coin – hinta (KUNCI)
Kunci Coin (KUNCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KUNCI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KUNCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.932116, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KUNCI on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -6.34% 24 tunnin aikana ja -6.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kunci Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KUNCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.77M ja sen kokonaistarjonta on 3999999998.28341. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 643.71K.
Tämän päivän aikana Kunci Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kunci Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-6.34%
|30 päivää
|$ 0
|-9.24%
|60 päivää
|$ 0
|-26.75%
|90 päivää
|$ 0
|--
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.
