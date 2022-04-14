Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikka
Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tiedot
Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political
Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MAWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAWA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
MAWA-rahakkeen hintaennuste
