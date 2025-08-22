Lisätietoja MAWA-rahakkeesta

MAWA-rahakkeen hintatiedot

MAWA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAWA-rahakkeen tokenomiikka

MAWA-rahakkeen hintaennuste

Kumala Herris-logo

Kumala Herris – hinta (MAWA)

Ei listattu

1MAWA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kumala Herris (MAWA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:56:05 (UTC+8)

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00885213
$ 0.00885213$ 0.00885213

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MAWA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00885213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAWA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.15K
$ 4.15K$ 4.15K

--
----

$ 4.15K
$ 4.15K$ 4.15K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,928.912873
999,682,928.912873 999,682,928.912873

Kumala Herris-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M ja sen kokonaistarjonta on 999682928.912873. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.15K.

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kumala Herris – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kumala Herris – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kumala Herris – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kumala Herris – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-12.13%
60 päivää$ 0+2.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kumala Herris (MAWA)

Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kumala Herris (MAWA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kumala Herris-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kumala Herris (MAWA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kumala Herris (MAWA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kumala Herris-rahakkeelle.

Tarkista Kumala Herris-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAWA paikallisiin valuuttoihin

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikka

Kumala Herris (MAWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAWA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kumala Herris (MAWA)”

Paljonko Kumala Herris (MAWA) on arvoltaan tänään?
MAWA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAWA-USD-parin nykyinen hinta?
MAWA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kumala Herris-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAWA markkina-arvo on $ 4.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M USD.
Mikä oli MAWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAWA saavutti ATH-hinnaksi 0.00885213 USD.
Mikä oli MAWA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAWA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MAWA-rahakkeen treidausvolyymi?
MAWA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAWA tänä vuonna korkeammalle?
MAWA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAWA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.