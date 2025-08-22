Lisätietoja DKUMA-rahakkeesta

DKUMA-rahakkeen hintatiedot

DKUMA-rahakkeen valkoinen paperi

DKUMA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DKUMA-rahakkeen tokenomiikka

DKUMA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

KumaDex Token-logo

KumaDex Token – hinta (DKUMA)

Ei listattu

1DKUMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KumaDex Token (DKUMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:10:23 (UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00452426
$ 0.00452426$ 0.00452426

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

+0.61%

-4.68%

-4.68%

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DKUMA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DKUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00452426, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DKUMA on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, +0.61% 24 tunnin aikana ja -4.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 48.15K
$ 48.15K$ 48.15K

--
----

$ 76.03K
$ 76.03K$ 76.03K

727.94M
727.94M 727.94M

1,149,478,634.9891126
1,149,478,634.9891126 1,149,478,634.9891126

KumaDex Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DKUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 727.94M ja sen kokonaistarjonta on 1149478634.9891126. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.03K.

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KumaDex Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KumaDex Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KumaDex Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KumaDex Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.61%
30 päivää$ 0-21.08%
60 päivää$ 0-17.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KumaDex Token (DKUMA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

KumaDex Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KumaDex Token (DKUMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KumaDex Token (DKUMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KumaDex Token-rahakkeelle.

Tarkista KumaDex Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

DKUMA paikallisiin valuuttoihin

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen tokenomiikka

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DKUMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KumaDex Token (DKUMA)”

Paljonko KumaDex Token (DKUMA) on arvoltaan tänään?
DKUMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DKUMA-USD-parin nykyinen hinta?
DKUMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KumaDex Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DKUMA markkina-arvo on $ 48.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DKUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DKUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 727.94M USD.
Mikä oli DKUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DKUMA saavutti ATH-hinnaksi 0.00452426 USD.
Mikä oli DKUMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DKUMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DKUMA-rahakkeen treidausvolyymi?
DKUMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DKUMA tänä vuonna korkeammalle?
DKUMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DKUMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:10:23 (UTC+8)

KumaDex Token (DKUMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.