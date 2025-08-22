Lisätietoja KUMA-rahakkeesta

Kuma Inu-logo

Kuma Inu – hinta (KUMA)

Ei listattu

1KUMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kuma Inu (KUMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:23:00 (UTC+8)

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

+0.34%

-7.08%

-7.08%

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KUMA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KUMA on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -7.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

398.74T
398.74T 398.74T

491,490,111,925,534.7
491,490,111,925,534.7 491,490,111,925,534.7

Kuma Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 398.74T ja sen kokonaistarjonta on 491490111925534.7. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.67M.

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kuma Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kuma Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kuma Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kuma Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.34%
30 päivää$ 0+4.40%
60 päivää$ 0+73.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kuma Inu (KUMA)

Decentralized Meme Tokens that grew into a vibrant ecosystem.

Kuma Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kuma Inu (KUMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kuma Inu (KUMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kuma Inu-rahakkeelle.

Tarkista Kuma Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

KUMA paikallisiin valuuttoihin

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen tokenomiikka

Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KUMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kuma Inu (KUMA)”

Paljonko Kuma Inu (KUMA) on arvoltaan tänään?
KUMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KUMA-USD-parin nykyinen hinta?
KUMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kuma Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KUMA markkina-arvo on $ 1.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 398.74T USD.
Mikä oli KUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KUMA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KUMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KUMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KUMA-rahakkeen treidausvolyymi?
KUMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KUMA tänä vuonna korkeammalle?
KUMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KUMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kuma Inu (KUMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

