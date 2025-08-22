Lisätietoja KULU-rahakkeesta

Kulu the Pangolin-logo

Kulu the Pangolin – hinta (KULU)

Ei listattu

1KULU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
USD
Reaaliaikainen Kulu the Pangolin (KULU) -hintakaavio
Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.44%

+4.47%

+4.47%

Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KULU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KULU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KULU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.44% 24 tunnin aikana ja +4.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.87K
$ 18.87K$ 18.87K

--
----

$ 18.87K
$ 18.87K$ 18.87K

930.30M
930.30M 930.30M

930,296,362.97508
930,296,362.97508 930,296,362.97508

Kulu the Pangolin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KULU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.30M ja sen kokonaistarjonta on 930296362.97508. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.87K.

Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kulu the Pangolin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kulu the Pangolin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kulu the Pangolin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kulu the Pangolin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.44%
30 päivää$ 0-29.46%
60 päivää$ 0-17.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kulu the Pangolin (KULU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kulu the Pangolin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kulu the Pangolin (KULU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kulu the Pangolin (KULU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kulu the Pangolin-rahakkeelle.

Tarkista Kulu the Pangolin-rahakkeen hintaennuste nyt!

KULU paikallisiin valuuttoihin

Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen tokenomiikka

Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KULU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kulu the Pangolin (KULU)”

Paljonko Kulu the Pangolin (KULU) on arvoltaan tänään?
KULU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KULU-USD-parin nykyinen hinta?
KULU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kulu the Pangolin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KULU markkina-arvo on $ 18.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KULU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KULU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.30M USD.
Mikä oli KULU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KULU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KULU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KULU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KULU-rahakkeen treidausvolyymi?
KULU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KULU tänä vuonna korkeammalle?
KULU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KULU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kulu the Pangolin (KULU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

