KUB Coin-logo

KUB Coin – hinta (KUB)

Ei listattu

1KUB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.49
$1.49$1.49
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen KUB Coin (KUB) -hintakaavio
KUB Coin (KUB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.48
$ 1.48$ 1.48
24 h:n matalin
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24 h:n korkein

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 17.24
$ 17.24$ 17.24

$ 0.381968
$ 0.381968$ 0.381968

-0.64%

+0.04%

-0.76%

-0.76%

KUB Coin (KUB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.49. Viimeisen 24 tunnin aikana KUB on vaihdellut alimmillaan $ 1.48 ja korkeimmillaan $ 1.5 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.381968.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KUB on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -0.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KUB Coin (KUB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 132.08M
$ 132.08M$ 132.08M

--
----

$ 163.52M
$ 163.52M$ 163.52M

88.85M
88.85M 88.85M

110,000,000.0
110,000,000.0 110,000,000.0

KUB Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 132.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.85M ja sen kokonaistarjonta on 110000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 163.52M.

KUB Coin (KUB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KUB Coin – USD -hinta muuttui $ +0.00058199.
Viimeisten 30 päivän aikana KUB Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.1469916290.
Viimeisten 60 päivän aikana KUB Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0907620090.
Viimeisten 90 päivän aikana KUB Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.17642333098509.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00058199+0.04%
30 päivää$ -0.1469916290-9.86%
60 päivää$ +0.0907620090+6.09%
90 päivää$ -0.17642333098509-10.58%

Mikä on KUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KUB Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KUB Coin (KUB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KUB Coin (KUB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KUB Coin-rahakkeelle.

Tarkista KUB Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

KUB Coin (KUB) -rahakkeen tokenomiikka

KUB Coin (KUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KUB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KUB Coin (KUB)”

Paljonko KUB Coin (KUB) on arvoltaan tänään?
KUB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.49 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KUB-USD-parin nykyinen hinta?
KUB -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.49. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KUB Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KUB markkina-arvo on $ 132.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.85M USD.
Mikä oli KUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KUB saavutti ATH-hinnaksi 17.24 USD.
Mikä oli KUB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KUB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.381968 USD.
Mikä on KUB-rahakkeen treidausvolyymi?
KUB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KUB tänä vuonna korkeammalle?
KUB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KUB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.