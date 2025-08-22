Lisätietoja KRD-rahakkeesta

Krypton DAO-logo

Krypton DAO – hinta (KRD)

Ei listattu

1KRD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01014984
$0.01014984$0.01014984
-7.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Krypton DAO (KRD) -hintakaavio
Krypton DAO (KRD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00997242
$ 0.00997242$ 0.00997242
24 h:n matalin
$ 0.01105726
$ 0.01105726$ 0.01105726
24 h:n korkein

$ 0.00997242
$ 0.00997242$ 0.00997242

$ 0.01105726
$ 0.01105726$ 0.01105726

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0.0100927
$ 0.0100927$ 0.0100927

-0.70%

-7.18%

-10.41%

-10.41%

Krypton DAO (KRD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01014984. Viimeisen 24 tunnin aikana KRD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00997242 ja korkeimmillaan $ 0.01105726 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0100927.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KRD on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -7.18% 24 tunnin aikana ja -10.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Krypton DAO (KRD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 101.50M
$ 101.50M$ 101.50M

102.46M
102.46M 102.46M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Krypton DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 102.46M ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 101.50M.

Krypton DAO (KRD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Krypton DAO – USD -hinta muuttui $ -0.00078581047511613.
Viimeisten 30 päivän aikana Krypton DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032107130.
Viimeisten 60 päivän aikana Krypton DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0047247901.
Viimeisten 90 päivän aikana Krypton DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.03122132225520661.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00078581047511613-7.18%
30 päivää$ -0.0032107130-31.63%
60 päivää$ -0.0047247901-46.55%
90 päivää$ -0.03122132225520661-75.46%

Mikä on Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Krypton DAO (KRD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Krypton DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Krypton DAO (KRD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Krypton DAO (KRD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Krypton DAO-rahakkeelle.

Tarkista Krypton DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

KRD paikallisiin valuuttoihin

Krypton DAO (KRD) -rahakkeen tokenomiikka

Krypton DAO (KRD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KRD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Krypton DAO (KRD)”

Paljonko Krypton DAO (KRD) on arvoltaan tänään?
KRD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01014984 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KRD-USD-parin nykyinen hinta?
KRD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01014984. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Krypton DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KRD markkina-arvo on $ 1.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 102.46M USD.
Mikä oli KRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KRD saavutti ATH-hinnaksi 4.1 USD.
Mikä oli KRD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KRD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0100927 USD.
Mikä on KRD-rahakkeen treidausvolyymi?
KRD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KRD tänä vuonna korkeammalle?
KRD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KRD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

