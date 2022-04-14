KRWO (KRWO) -rahakkeen tokenomiikka
KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities.
KRWO (KRWO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu KRWO (KRWO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
KRWO (KRWO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
KRWO (KRWO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KRWO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KRWO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
