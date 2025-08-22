Lisätietoja KOS-rahakkeesta

Kontos – hinta (KOS)

1KOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00126679
$0.00126679$0.00126679
-3.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kontos (KOS) -hintakaavio
Kontos (KOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-6.06%

-3.51%

-14.63%

-14.63%

Kontos (KOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00126679. Viimeisen 24 tunnin aikana KOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00125262 ja korkeimmillaan $ 0.00139458 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.025, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00111339.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOS on muuttunut -6.06% viimeisen tunnin aikana, -3.51% 24 tunnin aikana ja -14.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kontos (KOS) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Kontos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 240.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.73M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.27M.

Kontos (KOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kontos – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kontos – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000203264.
Viimeisten 60 päivän aikana Kontos – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004625451.
Viimeisten 90 päivän aikana Kontos – USD -hinnan muutos oli $ -0.004585064406568561.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.51%
30 päivää$ -0.0000203264-1.60%
60 päivää$ -0.0004625451-36.51%
90 päivää$ -0.004585064406568561-78.35%

Mikä on Kontos (KOS)

Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kontos (KOS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kontos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kontos (KOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kontos (KOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kontos-rahakkeelle.

Tarkista Kontos-rahakkeen hintaennuste nyt!

KOS paikallisiin valuuttoihin

Kontos (KOS) -rahakkeen tokenomiikka

Kontos (KOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kontos (KOS)”

Paljonko Kontos (KOS) on arvoltaan tänään?
KOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00126679 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOS-USD-parin nykyinen hinta?
KOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00126679. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kontos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOS markkina-arvo on $ 240.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.73M USD.
Mikä oli KOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOS saavutti ATH-hinnaksi 1.025 USD.
Mikä oli KOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00111339 USD.
Mikä on KOS-rahakkeen treidausvolyymi?
KOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KOS tänä vuonna korkeammalle?
KOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
