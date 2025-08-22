Lisätietoja KONG-rahakkeesta

KONG-rahakkeen hintatiedot

KONG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KONG-rahakkeen tokenomiikka

KONG-rahakkeen hintaennuste

KONG SUI-logo

KONG SUI – hinta (KONG)

Ei listattu

1KONG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KONG SUI (KONG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:55:38 (UTC+8)

KONG SUI (KONG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

KONG SUI (KONG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KONG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KONG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KONG SUI (KONG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.22K
$ 17.22K$ 17.22K

--
----

$ 19.06K
$ 19.06K$ 19.06K

8.63B
8.63B 8.63B

9,550,000,000.0
9,550,000,000.0 9,550,000,000.0

KONG SUI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.63B ja sen kokonaistarjonta on 9550000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.06K.

KONG SUI (KONG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KONG SUI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KONG SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KONG SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KONG SUI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+7.43%
60 päivää$ 0+13.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on KONG SUI (KONG)

KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KONG SUI (KONG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KONG SUI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KONG SUI (KONG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KONG SUI (KONG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KONG SUI-rahakkeelle.

Tarkista KONG SUI-rahakkeen hintaennuste nyt!

KONG paikallisiin valuuttoihin

KONG SUI (KONG) -rahakkeen tokenomiikka

KONG SUI (KONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KONG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KONG SUI (KONG)”

Paljonko KONG SUI (KONG) on arvoltaan tänään?
KONG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KONG-USD-parin nykyinen hinta?
KONG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KONG SUI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KONG markkina-arvo on $ 17.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KONG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.63B USD.
Mikä oli KONG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KONG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KONG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KONG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KONG-rahakkeen treidausvolyymi?
KONG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KONG tänä vuonna korkeammalle?
KONG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KONG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.