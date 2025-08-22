Lisätietoja KONET-rahakkeesta

KONET-logo

KONET – hinta (KONET)

Ei listattu

1KONET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01747439
$0.01747439$0.01747439
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen KONET (KONET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:16 (UTC+8)

KONET (KONET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01735843
$ 0.01735843$ 0.01735843
24 h:n matalin
$ 0.01758852
$ 0.01758852$ 0.01758852
24 h:n korkein

$ 0.01735843
$ 0.01735843$ 0.01735843

$ 0.01758852
$ 0.01758852$ 0.01758852

$ 0.981187
$ 0.981187$ 0.981187

$ 0.01259128
$ 0.01259128$ 0.01259128

+0.05%

+0.15%

-9.86%

-9.86%

KONET (KONET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01747426. Viimeisen 24 tunnin aikana KONET on vaihdellut alimmillaan $ 0.01735843 ja korkeimmillaan $ 0.01758852 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KONET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.981187, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01259128.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KONET on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -9.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KONET (KONET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

--
----

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

201.37M
201.37M 201.37M

999,997,901.34
999,997,901.34 999,997,901.34

KONET-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KONET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.37M ja sen kokonaistarjonta on 999997901.34. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.47M.

KONET (KONET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KONET – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KONET – USD -hinnan muutos oli $ -0.0056885199.
Viimeisten 60 päivän aikana KONET – USD -hinnan muutos oli $ -0.0089490578.
Viimeisten 90 päivän aikana KONET – USD -hinnan muutos oli $ -0.02041170004839333.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.15%
30 päivää$ -0.0056885199-32.55%
60 päivää$ -0.0089490578-51.21%
90 päivää$ -0.02041170004839333-53.87%

Mikä on KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KONET-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KONET (KONET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KONET (KONET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KONET-rahakkeelle.

Tarkista KONET-rahakkeen hintaennuste nyt!

KONET paikallisiin valuuttoihin

KONET (KONET) -rahakkeen tokenomiikka

KONET (KONET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KONET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KONET (KONET)”

Paljonko KONET (KONET) on arvoltaan tänään?
KONET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01747426 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KONET-USD-parin nykyinen hinta?
KONET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01747426. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KONET-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KONET markkina-arvo on $ 3.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KONET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KONET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.37M USD.
Mikä oli KONET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KONET saavutti ATH-hinnaksi 0.981187 USD.
Mikä oli KONET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KONET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01259128 USD.
Mikä on KONET-rahakkeen treidausvolyymi?
KONET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KONET tänä vuonna korkeammalle?
KONET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KONET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:16 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

