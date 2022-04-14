KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KOMPETE (KOMPETE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tiedot

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon!

Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players.

For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience.

Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market.

KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

Virallinen verkkosivusto:
https://kompete.game/
Valkoinen paperi:
https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
Kokonaistarjonta:
$ 850.52M
$ 850.52M$ 850.52M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 676.14M
$ 676.14M$ 676.14M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.054923
$ 0.054923$ 0.054923
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00130533
$ 0.00130533$ 0.00130533
Nykyinen hinta:
$ 0.00418651
$ 0.00418651$ 0.00418651

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KOMPETE (KOMPETE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KOMPETE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOMPETE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KOMPETE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOMPETE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

