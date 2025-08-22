Kolwaii by Virtuals – hinta (VIBES)
--
-4.52%
+0.49%
+0.49%
Kolwaii by Virtuals (VIBES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VIBES on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIBES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02029524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VIBES on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -4.52% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kolwaii by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 589.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VIBES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 589.28K.
Tämän päivän aikana Kolwaii by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kolwaii by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kolwaii by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kolwaii by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.52%
|30 päivää
|$ 0
|-40.72%
|60 päivää
|$ 0
|-31.56%
|90 päivää
|$ 0
|--
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
