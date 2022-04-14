KOK (KOK) -rahakkeen tokenomiikka

KOK (KOK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KOK (KOK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
KOK (KOK) -rahakkeen tiedot

KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).

Virallinen verkkosivusto:
https://kok-chain.io/

KOK (KOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KOK (KOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.82K
$ 19.82K$ 19.82K
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 107.33M
$ 107.33M$ 107.33M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 923.30K
$ 923.30K$ 923.30K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 6.83
$ 6.83$ 6.83
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00007022
$ 0.00007022$ 0.00007022
Nykyinen hinta:
$ 0.00018467
$ 0.00018467$ 0.00018467

KOK (KOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KOK (KOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KOK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KOK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KOK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.