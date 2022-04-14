Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen tokenomiikka
Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen tiedot
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you!
Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Kogin by Virtuals (KOGIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KOGIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOGIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KOGIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOGIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.