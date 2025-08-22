Lisätietoja KAPT-rahakkeesta

Kofi Aptos-logo

Kofi Aptos – hinta (KAPT)

Ei listattu

1KAPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.39
$4.39$4.39
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Kofi Aptos (KAPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:53:14 (UTC+8)

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.34
$ 4.34$ 4.34
24 h:n matalin
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46
24 h:n korkein

$ 4.34
$ 4.34$ 4.34

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

-1.56%

-1.46%

-8.01%

-8.01%

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.39. Viimeisen 24 tunnin aikana KAPT on vaihdellut alimmillaan $ 4.34 ja korkeimmillaan $ 4.46 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.77.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAPT on muuttunut -1.56% viimeisen tunnin aikana, -1.46% 24 tunnin aikana ja -8.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.40M
$ 27.40M$ 27.40M

--
----

$ 27.40M
$ 27.40M$ 27.40M

6.24M
6.24M 6.24M

6,237,281.83151617
6,237,281.83151617 6,237,281.83151617

Kofi Aptos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.24M ja sen kokonaistarjonta on 6237281.83151617. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.40M.

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kofi Aptos – USD -hinta muuttui $ -0.065460218228589.
Viimeisten 30 päivän aikana Kofi Aptos – USD -hinnan muutos oli $ -0.8051444380.
Viimeisten 60 päivän aikana Kofi Aptos – USD -hinnan muutos oli $ +0.5228757790.
Viimeisten 90 päivän aikana Kofi Aptos – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.065460218228589-1.46%
30 päivää$ -0.8051444380-18.34%
60 päivää$ +0.5228757790+11.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kofi Aptos (KAPT)

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Kofi Aptos (KAPT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kofi Aptos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kofi Aptos (KAPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kofi Aptos (KAPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kofi Aptos-rahakkeelle.

Tarkista Kofi Aptos-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAPT paikallisiin valuuttoihin

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen tokenomiikka

Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kofi Aptos (KAPT)”

Paljonko Kofi Aptos (KAPT) on arvoltaan tänään?
KAPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.39 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAPT-USD-parin nykyinen hinta?
KAPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.39. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kofi Aptos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAPT markkina-arvo on $ 27.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.24M USD.
Mikä oli KAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAPT saavutti ATH-hinnaksi 5.58 USD.
Mikä oli KAPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAPT-rahakkeen ATL-hinta oli 3.77 USD.
Mikä on KAPT-rahakkeen treidausvolyymi?
KAPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAPT tänä vuonna korkeammalle?
KAPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kofi Aptos (KAPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.