Reaaliaikainen KOBA (KOBA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:17:31 (UTC+8)

KOBA (KOBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

KOBA (KOBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000266. Viimeisen 24 tunnin aikana KOBA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00004923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOBA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KOBA (KOBA) -rahakkeen markkinatiedot

KOBA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 76.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B ja sen kokonaistarjonta on 28700000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.37K.

KOBA (KOBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KOBA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KOBA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000015019.
Viimeisten 60 päivän aikana KOBA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000011543.
Viimeisten 90 päivän aikana KOBA – USD -hinnan muutos oli $ -0.000002460702148051732.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000015019-56.46%
60 päivää$ -0.0000011543-43.39%
90 päivää$ -0.000002460702148051732-48.05%

Mikä on KOBA (KOBA)

Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KOBA (KOBA) -resurssi

KOBA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KOBA (KOBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KOBA (KOBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KOBA-rahakkeelle.

Tarkista KOBA-rahakkeen hintaennuste nyt!

KOBA paikallisiin valuuttoihin

KOBA (KOBA) -rahakkeen tokenomiikka

KOBA (KOBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KOBA (KOBA)”

Paljonko KOBA (KOBA) on arvoltaan tänään?
KOBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000266 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOBA-USD-parin nykyinen hinta?
KOBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000266. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KOBA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOBA markkina-arvo on $ 76.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B USD.
Mikä oli KOBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOBA saavutti ATH-hinnaksi 0.00004923 USD.
Mikä oli KOBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KOBA-rahakkeen treidausvolyymi?
KOBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KOBA tänä vuonna korkeammalle?
KOBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
