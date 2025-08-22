Lisätietoja KNUT-rahakkeesta

Knut From Zoo-logo

Knut From Zoo – hinta (KNUT)

Ei listattu

1KNUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.50%1D
Reaaliaikainen Knut From Zoo (KNUT) -hintakaavio
Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00366987
$ 0.00366987$ 0.00366987

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.52%

-14.13%

-14.13%

Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KNUT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00366987, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNUT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.52% 24 tunnin aikana ja -14.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.86K
$ 14.86K$ 14.86K

--
----

$ 14.86K
$ 14.86K$ 14.86K

983.97M
983.97M 983.97M

983,969,171.887053
983,969,171.887053 983,969,171.887053

Knut From Zoo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 983.97M ja sen kokonaistarjonta on 983969171.887053. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.86K.

Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Knut From Zoo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Knut From Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Knut From Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Knut From Zoo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.52%
30 päivää$ 0-29.73%
60 päivää$ 0-79.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on Knut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Knut From Zoo (KNUT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Knut From Zoo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Knut From Zoo (KNUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Knut From Zoo (KNUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Knut From Zoo-rahakkeelle.

Tarkista Knut From Zoo-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNUT paikallisiin valuuttoihin

Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen tokenomiikka

Knut From Zoo (KNUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Knut From Zoo (KNUT)”

Paljonko Knut From Zoo (KNUT) on arvoltaan tänään?
KNUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNUT-USD-parin nykyinen hinta?
KNUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Knut From Zoo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNUT markkina-arvo on $ 14.86K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 983.97M USD.
Mikä oli KNUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNUT saavutti ATH-hinnaksi 0.00366987 USD.
Mikä oli KNUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KNUT-rahakkeen treidausvolyymi?
KNUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNUT tänä vuonna korkeammalle?
KNUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.