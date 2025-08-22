Lisätietoja KFT-rahakkeesta

Knit Finance-logo

Knit Finance – hinta (KFT)

Ei listattu

1KFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00323834
$0.00323834$0.00323834
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Knit Finance (KFT) -hintakaavio
Knit Finance (KFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00311749
$ 0.00311749$ 0.00311749
24 h:n matalin
$ 0.00328171
$ 0.00328171$ 0.00328171
24 h:n korkein

$ 0.00311749
$ 0.00311749$ 0.00311749

$ 0.00328171
$ 0.00328171$ 0.00328171

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

$ 0.0018445
$ 0.0018445$ 0.0018445

+0.03%

-1.29%

+0.14%

+0.14%

Knit Finance (KFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00323836. Viimeisen 24 tunnin aikana KFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00311749 ja korkeimmillaan $ 0.00328171 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.33, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0018445.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KFT on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja +0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Knit Finance (KFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 164.84K
$ 164.84K$ 164.84K

--
----

$ 323.63K
$ 323.63K$ 323.63K

50.93M
50.93M 50.93M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Knit Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 164.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.93M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 323.63K.

Knit Finance (KFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Knit Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Knit Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000284813.
Viimeisten 60 päivän aikana Knit Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011250052.
Viimeisten 90 päivän aikana Knit Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003450124926626242.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.29%
30 päivää$ -0.0000284813-0.87%
60 päivää$ +0.0011250052+34.74%
90 päivää$ +0.0003450124926626242+11.92%

Mikä on Knit Finance (KFT)

Knit Finance (KFT) -resurssi

Knit Finance (KFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Knit Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Knit Finance (KFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Knit Finance (KFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Knit Finance-rahakkeelle.

Tarkista Knit Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

KFT paikallisiin valuuttoihin

Knit Finance (KFT) -rahakkeen tokenomiikka

Knit Finance (KFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Knit Finance (KFT)”

Paljonko Knit Finance (KFT) on arvoltaan tänään?
KFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00323836 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KFT-USD-parin nykyinen hinta?
KFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00323836. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Knit Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KFT markkina-arvo on $ 164.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.93M USD.
Mikä oli KFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KFT saavutti ATH-hinnaksi 3.33 USD.
Mikä oli KFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0018445 USD.
Mikä on KFT-rahakkeen treidausvolyymi?
KFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KFT tänä vuonna korkeammalle?
KFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Knit Finance (KFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.