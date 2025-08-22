Lisätietoja KDAI-rahakkeesta

KDAI-rahakkeen hintatiedot

KDAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KDAI-rahakkeen tokenomiikka

KDAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Klaytn Dai-logo

Klaytn Dai – hinta (KDAI)

Ei listattu

1KDAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.089359
$0.089359$0.089359
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Klaytn Dai (KDAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:22:13 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.088586
$ 0.088586$ 0.088586
24 h:n matalin
$ 0.090931
$ 0.090931$ 0.090931
24 h:n korkein

$ 0.088586
$ 0.088586$ 0.088586

$ 0.090931
$ 0.090931$ 0.090931

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

+0.17%

-0.44%

-2.83%

-2.83%

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.089286. Viimeisen 24 tunnin aikana KDAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.088586 ja korkeimmillaan $ 0.090931 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.92, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.078561.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KDAI on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -2.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 925.46K
$ 925.46K$ 925.46K

--
----

$ 925.46K
$ 925.46K$ 925.46K

10.38M
10.38M 10.38M

10,380,086.11282859
10,380,086.11282859 10,380,086.11282859

Klaytn Dai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 925.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.38M ja sen kokonaistarjonta on 10380086.11282859. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 925.46K.

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Klaytn Dai – USD -hinta muuttui $ -0.00040228955637773.
Viimeisten 30 päivän aikana Klaytn Dai – USD -hinnan muutos oli $ -0.0180654060.
Viimeisten 60 päivän aikana Klaytn Dai – USD -hinnan muutos oli $ -0.0194870087.
Viimeisten 90 päivän aikana Klaytn Dai – USD -hinnan muutos oli $ -0.00268355082053494.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00040228955637773-0.44%
30 päivää$ -0.0180654060-20.23%
60 päivää$ -0.0194870087-21.82%
90 päivää$ -0.00268355082053494-2.91%

Mikä on Klaytn Dai (KDAI)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Klaytn Dai (KDAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Klaytn Dai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Klaytn Dai (KDAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Klaytn Dai (KDAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Klaytn Dai-rahakkeelle.

Tarkista Klaytn Dai-rahakkeen hintaennuste nyt!

KDAI paikallisiin valuuttoihin

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen tokenomiikka

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Klaytn Dai (KDAI)”

Paljonko Klaytn Dai (KDAI) on arvoltaan tänään?
KDAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.089286 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KDAI-USD-parin nykyinen hinta?
KDAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.089286. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Klaytn Dai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KDAI markkina-arvo on $ 925.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.38M USD.
Mikä oli KDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KDAI saavutti ATH-hinnaksi 1.92 USD.
Mikä oli KDAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KDAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.078561 USD.
Mikä on KDAI-rahakkeen treidausvolyymi?
KDAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KDAI tänä vuonna korkeammalle?
KDAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KDAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:22:13 (UTC+8)

Klaytn Dai (KDAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.