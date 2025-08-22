Lisätietoja KLY-rahakkeesta

Klayr – hinta (KLY)

1KLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00075078
$0.00075078$0.00075078
0.00%1D
Reaaliaikainen Klayr (KLY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:22:06 (UTC+8)

Klayr (KLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.121724
$ 0.121724$ 0.121724

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.01%

-46.02%

-46.02%

Klayr (KLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KLY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.121724, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KLY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -46.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Klayr (KLY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 142.83K
$ 142.83K$ 142.83K

--
----

$ 144.88K
$ 144.88K$ 144.88K

190.24M
190.24M 190.24M

192,967,829.3717776
192,967,829.3717776 192,967,829.3717776

Klayr-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 142.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 190.24M ja sen kokonaistarjonta on 192967829.3717776. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 144.88K.

Klayr (KLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Klayr – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Klayr – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Klayr – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Klayr – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.01%
30 päivää$ 0-85.62%
60 päivää$ 0-86.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on Klayr (KLY)

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.

Klayr (KLY) -resurssi

Klayr-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Klayr (KLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Klayr (KLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Klayr-rahakkeelle.

Tarkista Klayr-rahakkeen hintaennuste nyt!

KLY paikallisiin valuuttoihin

Klayr (KLY) -rahakkeen tokenomiikka

Klayr (KLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Klayr (KLY)"

Paljonko Klayr (KLY) on arvoltaan tänään?
KLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KLY-USD-parin nykyinen hinta?
KLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Klayr-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KLY markkina-arvo on $ 142.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 190.24M USD.
Mikä oli KLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KLY saavutti ATH-hinnaksi 0.121724 USD.
Mikä oli KLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KLY-rahakkeen treidausvolyymi?
KLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KLY tänä vuonna korkeammalle?
KLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:22:06 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.