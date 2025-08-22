Kizuna – hinta (KIZUNA)
Kizuna (KIZUNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KIZUNA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIZUNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KIZUNA on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.21% 24 tunnin aikana ja -16.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kizuna-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIZUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.93T ja sen kokonaistarjonta on 960934712324249.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.95M.
Tämän päivän aikana Kizuna – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kizuna – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kizuna – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kizuna – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.21%
|30 päivää
|$ 0
|-30.19%
|60 päivää
|$ 0
|+32.04%
|90 päivää
|$ 0
|--
At the heart of the crypto revolution lies the essence of Kizuna. Embracing deep-rooted connections, mutual respect, and unwavering trust, the Kizuna spirit fosters a collaborative and supportive community where every member thrives. Together, we’re more than just a network of transactions; we’re a tapestry of relationships, building a brighter future on the foundations of the past. As a holder of the Kizuna token, you are part of something extraordinary - a decentralized and autonomous perpetual community built upon the principles of unity, self-actualization, and collective self-accountability. At its heart lies the idea of Kizuna, the powerful bond that connects us all, just like the thread that weaves together the feathers of the crane. Our vision is simple yet profound: to bring together individuals from diverse backgrounds and unite them under a common goal – the pursuit of shared prosperity and success. We reject hierarchies and centralized control, instead choosing to empower each member to become a vital part of our growing community. To achieve this, we must remain steadfast in our commitment to decentralization and autonomy. Each holder has a crucial role to play in shaping the future of Kizuna. Whether it's contributing your skills, sharing knowledge, or simply lending your voice to discussions, every action counts towards strengthening our bond and propelling us forward. As we embark on this journey, let us remember the wisdom of our predecessors, especially Ryoshi, who demonstrated how community building can thrive without a single leader or central authority. By upholding values such as mutual support, personal responsibility, and continuous improvement, we ensure that Kizuna remains sustainable and resilient. Kizuna forever!
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Kizuna (KIZUNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kizuna (KIZUNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kizuna-rahakkeelle.
Tarkista Kizuna-rahakkeen hintaennuste nyt!
Kizuna (KIZUNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIZUNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
