KittenFinance – hinta (KIF)

Ei listattu

1KIF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$17.28
$17.28
-0.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KittenFinance (KIF) -hintakaavio
KittenFinance (KIF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 17.25
$ 17.25
24 h:n matalin
$ 17.68
$ 17.68
24 h:n korkein

$ 17.25
$ 17.25

$ 17.68
$ 17.68

$ 304.93
$ 304.93

$ 2.3
$ 2.3

--

-0.89%

-1.17%

-1.17%

KittenFinance (KIF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $17.28. Viimeisen 24 tunnin aikana KIF on vaihdellut alimmillaan $ 17.25 ja korkeimmillaan $ 17.68 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 304.93, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.3.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -1.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KittenFinance (KIF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 654.01K
$ 654.01K

--
--

$ 708.62K
$ 708.62K

37.84K
37.84K

40,999.99665468931
40,999.99665468931

KittenFinance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 654.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.84K ja sen kokonaistarjonta on 40999.99665468931. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 708.62K.

KittenFinance (KIF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KittenFinance – USD -hinta muuttui $ -0.15565058798344.
Viimeisten 30 päivän aikana KittenFinance – USD -hinnan muutos oli $ +2.6123454720.
Viimeisten 60 päivän aikana KittenFinance – USD -hinnan muutos oli $ +10.5222101760.
Viimeisten 90 päivän aikana KittenFinance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.15565058798344-0.89%
30 päivää$ +2.6123454720+15.12%
60 päivää$ +10.5222101760+60.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on KittenFinance (KIF)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KittenFinance (KIF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KittenFinance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KittenFinance (KIF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KittenFinance (KIF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KittenFinance-rahakkeelle.

Tarkista KittenFinance-rahakkeen hintaennuste nyt!

KIF paikallisiin valuuttoihin

KittenFinance (KIF) -rahakkeen tokenomiikka

KittenFinance (KIF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KittenFinance (KIF)”

Paljonko KittenFinance (KIF) on arvoltaan tänään?
KIF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 17.28 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIF-USD-parin nykyinen hinta?
KIF -USD-parin nykyinen hinta on $ 17.28. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KittenFinance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIF markkina-arvo on $ 654.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.84K USD.
Mikä oli KIF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIF saavutti ATH-hinnaksi 304.93 USD.
Mikä oli KIF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIF-rahakkeen ATL-hinta oli 2.3 USD.
Mikä on KIF-rahakkeen treidausvolyymi?
KIF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KIF tänä vuonna korkeammalle?
KIF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.