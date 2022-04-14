Kitsune ($KIT) -rahakkeen tokenomiikka

Kitsune ($KIT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kitsune ($KIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kitsune ($KIT) -rahakkeen tiedot

Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain.

Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon.

Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge.

Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more.

Virallinen verkkosivusto:
https://griffain.com/agents/kitsune

Kitsune ($KIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kitsune ($KIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 225.60K
$ 225.60K$ 225.60K
Kokonaistarjonta:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 225.60K
$ 225.60K$ 225.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01480124
$ 0.01480124$ 0.01480124
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00017704
$ 0.00017704$ 0.00017704
Nykyinen hinta:
$ 0.00022561
$ 0.00022561$ 0.00022561

Kitsune ($KIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kitsune ($KIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $KIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $KIT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $KIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $KIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$KIT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $KIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $KIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.