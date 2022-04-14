Kite (KITE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kite (KITE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Kite (KITE) -rahakkeen tiedot

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.letsgethai.com
Valkoinen paperi:
https://docs.letsgethai.com/

Kite (KITE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kite (KITE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.31M
Kokonaistarjonta:
$ 854.76K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 842.64K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.33M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 33.73
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.836989
Nykyinen hinta:
$ 1.56
Kite (KITE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kite (KITE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KITE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KITE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KITE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KITE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KITE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KITE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KITE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.