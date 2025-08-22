Lisätietoja KIRA-rahakkeesta

KIRA-logo

KIRA – hinta (KIRA)

Ei listattu

1KIRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen KIRA (KIRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:08:22 (UTC+8)

KIRA (KIRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02057985
$ 0.02057985$ 0.02057985

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-3.68%

-11.49%

-11.49%

KIRA (KIRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KIRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02057985, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIRA on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -3.68% 24 tunnin aikana ja -11.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KIRA (KIRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 66.58K
$ 66.58K$ 66.58K

--
----

$ 66.58K
$ 66.58K$ 66.58K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,550.33111
999,804,550.33111 999,804,550.33111

KIRA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.80M ja sen kokonaistarjonta on 999804550.33111. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.58K.

KIRA (KIRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KIRA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KIRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KIRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KIRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.68%
30 päivää$ 0-23.09%
60 päivää$ 0-1.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on KIRA (KIRA)

Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.

KIRA (KIRA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KIRA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KIRA (KIRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KIRA (KIRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KIRA-rahakkeelle.

Tarkista KIRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

KIRA paikallisiin valuuttoihin

KIRA (KIRA) -rahakkeen tokenomiikka

KIRA (KIRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KIRA (KIRA)”

Paljonko KIRA (KIRA) on arvoltaan tänään?
KIRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIRA-USD-parin nykyinen hinta?
KIRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KIRA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIRA markkina-arvo on $ 66.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.80M USD.
Mikä oli KIRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIRA saavutti ATH-hinnaksi 0.02057985 USD.
Mikä oli KIRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KIRA-rahakkeen treidausvolyymi?
KIRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KIRA tänä vuonna korkeammalle?
KIRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

