KINO-logo

KINO – hinta (KINO)

Ei listattu

1KINO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00028007
$0.00028007$0.00028007
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen KINO (KINO) -hintakaavio
KINO (KINO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.47%

-0.46%

-26.97%

-26.97%

KINO (KINO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KINO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KINO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KINO on muuttunut -1.47% viimeisen tunnin aikana, -0.46% 24 tunnin aikana ja -26.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KINO (KINO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 277.81K
$ 277.81K$ 277.81K

--
----

$ 277.81K
$ 277.81K$ 277.81K

991.16M
991.16M 991.16M

991,157,415.7547939
991,157,415.7547939 991,157,415.7547939

KINO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 277.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 991.16M ja sen kokonaistarjonta on 991157415.7547939. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 277.81K.

KINO (KINO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KINO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KINO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KINO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KINO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.46%
30 päivää$ 0+28.76%
60 päivää$ 0+600.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on KINO (KINO)

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

KINO (KINO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KINO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KINO (KINO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KINO (KINO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KINO-rahakkeelle.

Tarkista KINO-rahakkeen hintaennuste nyt!

KINO paikallisiin valuuttoihin

KINO (KINO) -rahakkeen tokenomiikka

KINO (KINO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KINO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KINO (KINO)”

Paljonko KINO (KINO) on arvoltaan tänään?
KINO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KINO-USD-parin nykyinen hinta?
KINO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KINO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KINO markkina-arvo on $ 277.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 991.16M USD.
Mikä oli KINO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KINO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KINO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KINO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KINO-rahakkeen treidausvolyymi?
KINO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KINO tänä vuonna korkeammalle?
KINO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KINO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
