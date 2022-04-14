King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen tokenomiikka
King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen tiedot
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey.
Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable.
Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective.
Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun.
Our Goals:
Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience.
While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development.
KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
King Sugar Glider (KSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KSG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KSG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KSG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KSG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.